Son dakika! Bursa Ankara yolunda kaza: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Bursa Ankara yolunda kaza: 4 yaralı

Son dakika haberleri... Bursa-Ankara yolunda meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Son dakika! Bursa Ankara yolunda kaza: 4 yaralı
22.06.2020 02:37 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:15

Bursa-Ankara yolunda meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazada babası yaralandığı için ağlayan küçük Zeynep'i jandarma ekipleri teselli etti.

Alınan bilgilere göre kaza Bursa Ankara yolunda meydana geldi. Maddi hasarlı kaza nedeniyle yavaşlayan Hasan Ş. idaresindeki 16 AHS 706 plakalı otomobile arkasından gelen Ömer K. idaresindeki 16 KMV 72 plakalı araçta yavaşladı. Bu sırada Abdullah B 06 PUS 53 plakalı tır arkadan çarptı. Kontrolden çıkan Ömer K.'nın kullandığı araç önünde giden Hasan Ş.'nin kullandığı arabaya çarptı. Can pazarın yaşandığı kazada Ömer K, Tuba S., Fatma Ş. ve Şeval S. yaralandı. 4 Yaralı kaza yerine gelen ambulanslarla İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan Ömer K.'nın 6 yaşındaki kızı Zeynep gözyaşlarına boğuldu. Önce annesi tarafından sakinleştirilmeye çalışılan küçük kızı olay yerine gelen Jandarma ekipleri moral vererek ağlamasını önüne geçti. Kaza nedeniyle Bursa Ankara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Bölge trafik ekipleri kontrollü bir şekilde araç geçişlerini sağladı. Kazada ağır maddi hasar alan araçlar kaza yerine gelen çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Araçların kaldırılmasıyla yok tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

(Seyfettin Aras/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada! Haber
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı Haber
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Haber
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan 'Bu bir hastalık' savunması Haber
Yanına çırak aldığı 6 çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıstan "Bu bir hastalık" savunması
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Kardeşinin katil zanlısını pompalı tüfekle eşi ve kızının yanında öldürdü
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar 6,84'ten işlem görüyor
Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Binali Yıldırım çok istediği Meclis Başkanlığı'ndan neden vazgeçti? İşte olayın perde arkası
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı
Elektrik teline takılan uçurtmayı kurtarmak isterken akıma kapılan kızın son sözleri yürek dağladı
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Emine Erdoğan, 16 yıl önce kaybettiği babasıyla fotoğrafını paylaştı
Emine Erdoğan, 16 yıl önce kaybettiği babasıyla fotoğrafını paylaştı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor
Edirne, evinin balkonunda bulduğu insan yüzlü örümcekle arkadaş olan kadını konuşuyor
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mahir Ünal Ziya Selçuk Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Kerimcan Durmaz Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: Son dakika! Bursa Ankara yolunda kaza: 4 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 10:56:27. #1.14#
title