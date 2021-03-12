Son dakika: Bursa-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 21 yaralı
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Son dakika: Bursa-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 21 yaralı

12.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:36

Son dakika haberi... Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Barakfaki mevkisinde freni arızalanan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı.

Araçları sürükleyen tır, güçlükle durabildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere gören freni boşalan tırın 15-20 aracı ezdiğini belirterek, bölgede ekiplerin çalışmasını sürdürdüğünü kaydetti.

Son dakika: Bursa-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 21 yaralı
Son dakika: Bursa-Ankara kara yolunda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 21 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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