Son Dakika: BURSA 3 kişinin öldüğü kazada yaralanan genç de kurtarılamadı Gelen son dakika haberine göre 3 kişinin öldüğü kazada yaralanan genç de kurtarılamadıBursa'nın İnegöl ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, direğe çarpan ve 3 arkadaşın hayatını kaybettiği otomobilde ağır yaralanan Burak Geçimli (22), 25 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

3 kişinin öldüğü kazada yaralanan genç de kurtarılamadı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, direğe çarpan ve 3 arkadaşın hayatını kaybettiği otomobilde ağır yaralanan Burak Geçimli (22), 25 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kaza, 20 Temmuz Pazartesi günü, saat 02.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yeniceköy'den İnegöl'e giden Aycan Kısacık (29) yönetimindeki 16 SCU 95 plakalı otomobil, aşırı hızlı girdiği virajda kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki beton direğe çarptı. Hurdaya dönen otomobilde, sürücü Kısacık ile beraberindeki arkadaşları Burak Geçimli (22), Mert Can Çoban (21) ve Mehmet Şahin (22), ağır yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 4 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarılarak, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yaralılardan Aycan Kısacık, Mert Can Çoban ve Mehmet Şahin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Burak Geçimli de 25 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini bu sabah kaybetti. Çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilen kazayla ilgili jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor. Kaynak: DHA