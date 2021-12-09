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Son Dakika | Burkina Faso'da başbakan görevden alındı

Son Dakika | Burkina Faso'da başbakan görevden alındı
AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, Başbakan Joseph Marie Dabire'yi görevden aldı.

Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore, Başbakan Joseph Marie Dabire'yi görevden aldı.

Hükümet Genel Sekreteri Stephane Sanou, Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Kabore'nin Dabire'yi görevden aldığını duyurdu.

Daha sonra yayımlanan resmi açıklamada da Dabire hükümetinin, yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edeceği kaydedildi.

Ülkede kasımda düzenlenen 2 terör saldırısında 58 askerin yaşamını yitirmesi, kamuoyunda hükümete karşı ciddi eleştirilere neden olmuştu.

Bu saldırılardan sonra Cumhurbaşkanı Kabore'nin istifası için eylemler düzenlenmiş, hükümet terörle mücadelede başarısız olmakla suçlanmıştı.

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AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri

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