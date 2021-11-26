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Son Dakika | Burkina Faso'da 3 asker öldürüldü

AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Son Dakika | Burkina Faso'da 3 asker öldürüldü

Son dakika gündem haberi: Burkina Faso'nun kuzeyine düzenlenen terör saldırısında 3 asker yaşamını yitirdi, 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Burkina Faso'nun kuzeyine düzenlenen terör saldırısında 3 asker yaşamını yitirdi, 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yetanga eyaletindeki askeri birlik, silahlı kişilerce saldırıya uğradı. Olayda 11 terörist öldürülürken 3 asker yaşamını yitirdi, 10 asker de yaralandı.

Burkina Faso'da 22 Kasım'da Sanmatenga eyaletinde düzenlenen saldırıda 9'u jandarma 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Sahel bölgesinde 14 Kasım'da düzenlenen saldırıda ise 49'u asker 53 kişi yaşamını yitirmiş, ülke çapında Cumhurbaşkanı Roch Marc Christian Kabore'nin istifası için eylemler düzenlenmişti.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

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AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri

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