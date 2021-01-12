Son Dakika | Burkina Faso'da 11 terörist öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Burkina Faso'da 11 terörist öldürüldü

12.01.2021 14:15 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:18
Son Dakika | Burkina Faso'da 11 terörist öldürüldü

Son dakika haberler... Burkina Faso'da 11 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Burkina Faso'da 11 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Yatenga bölgesindeki Koumbri mevkisinde silahlı kişilere operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 11 teröristin öldürüldüğü, bir askerin yaşamını yitirdiği, altı askerin yaralandığı kaydedildi.

Koumbri'de 5 Ocak'ta da dört sivil ile "Koglweogo" isimli sivil savunma gücünden iki kişi, kimliği bilinmeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır olan kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde etkin olan terör gruplarının sık sık hedefi oluyor.

Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla kişi öldü, 1 milyona yakın kişi yerinden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mike Pence Hulusi Akar Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ajda Pekkan Hande Erçel Hülya Avşar Özdemir Erdoğan
Spor Fatih Terim Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kaza Karar Kongre Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Burkina Faso'da 11 terörist öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 14:22:09. #1.15#
title