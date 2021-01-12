Son Dakika | Burkina Faso'da 11 terörist öldürüldü

Burkina Faso'da 11 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Yatenga bölgesindeki Koumbri mevkisinde silahlı kişilere operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda 11 teröristin öldürüldüğü, bir askerin yaşamını yitirdiği, altı askerin yaralandığı kaydedildi.

Koumbri'de 5 Ocak'ta da dört sivil ile "Koglweogo" isimli sivil savunma gücünden iki kişi, kimliği bilinmeyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Burkina Faso'nun Mali ve Nijer'e sınır olan kuzeyi ile doğusu, Sahel bölgesinde etkin olan terör gruplarının sık sık hedefi oluyor.

Bölgede, 2015'ten bu yana terör örgütlerince düzenlenen saldırılarda 900'den fazla kişi öldü, 1 milyona yakın kişi yerinden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan