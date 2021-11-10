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Son Dakika | Burhaniye'de kaçak tütün operasyonu

AA / İlkan Toprak - Haberler | Güncel
Son Dakika | Burhaniye'de kaçak tütün operasyonu

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis ekipleri tütün ve tütün mamullerini önlemeye yönelik yaptığı operasyonda 2 kişi yakalandı.

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde polis ekipleri tütün ve tütün mamullerini önlemeye yönelik yaptığı operasyonda 2 kişi yakalandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Edremit Kom Grup Amirliği ekipleri Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde tütün ve tütün mamullerini önlemeye yönelik iki şüphelinin ev ve iş yerlerine operasyon yaptı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 5600 adet boş makaron, 8040 adet içi kıyılmış tütün doldudurmuş makaron, 5.5 Kg tütün, 2 adet sigara sarma makinesi, 147 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında ise işlem başlatıldı.

AA / İlkan Toprak - Son Dakika Haberleri
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