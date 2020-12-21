Son dakika! Burhaniye'de baca yangını korkuttu
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Son dakika! Burhaniye'de baca yangını korkuttu

21.12.2020 11:52 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:56
Son dakika! Burhaniye'de baca yangını korkuttu

Son dakika haberi... Burhaniye ilçesinde bir evde çıkan baca yangınını itfaiye söndürdü.

Burhaniye ilçesinde bir evde çıkan baca yangınını itfaiye söndürdü.

Edinilen bilgiye göre, Öğretmenler Mahallesi Bitim Caddesinde Ferdi Özyurt'a ait evde baca yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Korkuya kapılan vatandaşlar, yangının söndürülmesi ile rahat bir nefes aldı. - BALIKESİR

Son dakika! Burhaniye'de baca yangını korkuttu
Son dakika! Burhaniye'de baca yangını korkuttu
Son dakika! Burhaniye'de baca yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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