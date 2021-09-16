Son dakika! Burhaniye Belediyesi, 'Nur Çakıroğlu Albak Çocuk Gündüz Bakımevi'ni hizmete açıyor - Haberler
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Son dakika! Burhaniye Belediyesi, "Nur Çakıroğlu Albak Çocuk Gündüz Bakımevi'ni hizmete açıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! Burhaniye Belediyesi,

Edinilen son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği projelerden birisi olan "Nur Çakıroğlu Albak Çocuk Gündüz Bakımevi" hizmete açılıyor.

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı ile hayata geçirdiği projelerden birisi olan "Nur Çakıroğlu Albak Çocuk Gündüz Bakımevi" hizmete açılıyor.

100 çocuk kapasiteli gündüz bakımevi 3, 4 ve 5 yaş çocukları İçin hazırlıklarını tamamladı.

Burhaniyeli yardımsever Nur Çakıroğlu Albak tarafından yaptırılan Bahçelievler Mahallesinde açılacak gündüz bakımevi, bin 500 metrekare alanda kurulu olup, 5 derslik, oyun odası, uyku odası, çocuk parkı ve bahçesi ile yemekhaneden oluşuyor.

Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ve Belediye Meclis Üyelerinin son çalışmaları yerinde inceleyerek, hazırlıklar hakkında bilgi aldığı, Burhaniye Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet verecek gündüz bakımevi, alanında uzman öğretmenler, güvenlik personeli ve yardımcı personeller görev yapacak.

Eğitim programlarının da uzman eğitmenler tarafında hazırlanacağı gündüz bakımevinde ayrıca İngilizce, drama, akıl- zeka oyunları, halk oyunları, modern dans ve bale dersleri de verilecek.

Kreşte sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve öğleden sonra atıştırmalık saatlerinde uygulanacak yemek listeleri de doktor ve diyetisyenler tarafından çocuklara uygun menüler şeklinde hazırlanacak.

Hafta içi her gün Sabah 07.30, akşam 18.30 saatlerinde ve cumartesi 12.00/17.30 arasında hizmet verecek olan kurumda belirlenen ücret tarifesi de güncellendi. En düşük 575 TL, en yüksek bin 250 TL aralığında belirlenen ücretler ailelerin gelir durumuna bakılarak tahsil edilecek. - BALIKESİR

Son dakika! Burhaniye Belediyesi, Nur Çakıroğlu Albak Çocuk Gündüz Bakımevi'ni hizmete açıyor

Son dakika! Burhaniye Belediyesi, Nur Çakıroğlu Albak Çocuk Gündüz Bakımevi'ni hizmete açıyor

Son dakika! Burhaniye Belediyesi, Nur Çakıroğlu Albak Çocuk Gündüz Bakımevi'ni hizmete açıyor

Son dakika! Burhaniye Belediyesi, Nur Çakıroğlu Albak Çocuk Gündüz Bakımevi'ni hizmete açıyor

Son dakika! Burhaniye Belediyesi, Nur Çakıroğlu Albak Çocuk Gündüz Bakımevi'ni hizmete açıyor

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Haber: Son dakika! Burhaniye Belediyesi, 'Nur Çakıroğlu Albak Çocuk Gündüz Bakımevi'ni hizmete açıyor - Haberler
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