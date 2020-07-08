Son Dakika: Burhaniye Belediyesi'nde araç filosu güçlendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Burhaniye Belediyesi'nde araç filosu güçlendi

Gelen son dakika haberlerine göre Burhaniye Belediyesi, öz kaynaklarıyla aldığı 10 yeni aracı filosuna kattı.

Son Dakika: Burhaniye Belediyesi'nde araç filosu güçlendi
08.07.2020 13:08 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:12

Burhaniye Belediyesi, öz kaynaklarıyla aldığı 10 yeni aracı filosuna kattı. Belediye müdürlüklerinde çalışmak üzere alınan hizmet araçları belediye binası önünde sergiledi.

Daha yaşanılabilir bir kent oluşturma azmiyle, göreve geldiğinden bu zamana kadar Burhaniye'nin gelişimi için çalışmalar yapan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, hizmetlerin daha hızlı ve verimli olması adına belediye öz kaynaklarıyla aldığı yeni araç filosunu Belediye bünyesine kattı. Burhaniye'nin alt ve üst yapısında kullanılmak üzere alınan araçlar halkın hizmetinde kullanılmaya başlandı. Toplamda 10 adet olan ve içlerinde kazıcı yükleyici iş makinesi, havuz kasa damperli kamyon, Ambulans, otobüs, minibüs başta olmak üzere 2 adet açık kasa kamyonet ve 3 adet kapalı kasa kamyonet Burhaniyelilere hizmet etmeye başladı. Belediye imkanlarını en iyi ve verimli şekilde kullanarak Burhaniye'ye en kaliteli hizmeti sunmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye Belediyesi olarak tasarruflu bir plan çerçevesinde hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Biz Belediye ailesi olarak her çalışma arkadaşımızla özverili bir şekilde Burhaniye'nin gelişimi için çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü Dünya
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Aranan şüpheli polislere bıçakla saldırdı! 2 memur yaralandı 3. Sayfa
Aranan şüpheli polislere bıçakla saldırdı! 2 memur yaralandı
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki Dünya
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu Magazin
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı Güncel
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Bursa'da polise hakaretler savunan yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Bursa'da polise hakaretler savunan yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı
Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Aydın'da bir vatandaş 'Tapulu malım' dediği yolu, ulaşıma kapattı
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Güney Kıbrıs'ta hipodromdaki kazada 3 jokey yaralandı, 2 at uyutuldu
Güney Kıbrıs'ta hipodromdaki kazada 3 jokey yaralandı, 2 at uyutuldu
Ağabey ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Ağabey ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 396 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 396 liradan işlem görüyor
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hüseyin Filiz Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Erol Katırcıoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Ozan Güven Çağla Şıkel Demet Akalın Coşkun Sabah
Spor Ali Koç Podolski İrfan Buz Okan Buruk Ali Palabıyık
Daha Fazla Su Çocuk Antalya Başakşehir
Şu an buradasınız: Son Dakika: Burhaniye Belediyesi'nde araç filosu güçlendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 13:40:59. #1.15#
title