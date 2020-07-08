Son Dakika: Burhaniye Belediyesi'nde araç filosu güçlendi Gelen son dakika haberlerine göre Burhaniye Belediyesi, öz kaynaklarıyla aldığı 10 yeni aracı filosuna kattı.

Burhaniye Belediyesi, öz kaynaklarıyla aldığı 10 yeni aracı filosuna kattı. Belediye müdürlüklerinde çalışmak üzere alınan hizmet araçları belediye binası önünde sergiledi.

Daha yaşanılabilir bir kent oluşturma azmiyle, göreve geldiğinden bu zamana kadar Burhaniye'nin gelişimi için çalışmalar yapan Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, hizmetlerin daha hızlı ve verimli olması adına belediye öz kaynaklarıyla aldığı yeni araç filosunu Belediye bünyesine kattı. Burhaniye'nin alt ve üst yapısında kullanılmak üzere alınan araçlar halkın hizmetinde kullanılmaya başlandı. Toplamda 10 adet olan ve içlerinde kazıcı yükleyici iş makinesi, havuz kasa damperli kamyon, Ambulans, otobüs, minibüs başta olmak üzere 2 adet açık kasa kamyonet ve 3 adet kapalı kasa kamyonet Burhaniyelilere hizmet etmeye başladı. Belediye imkanlarını en iyi ve verimli şekilde kullanarak Burhaniye'ye en kaliteli hizmeti sunmak için çalışmalar yaptıklarını belirten Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, "Burhaniye Belediyesi olarak tasarruflu bir plan çerçevesinde hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz. Biz Belediye ailesi olarak her çalışma arkadaşımızla özverili bir şekilde Burhaniye'nin gelişimi için çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA