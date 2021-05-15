Son Dakika | BURDURLU ÇOCUKLARDAN İSRAİL PROTESTOSU
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Son Dakika | BURDURLU ÇOCUKLARDAN İSRAİL PROTESTOSU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... BURDUR'da çocuklar Filistin'de, İsrail'in çocukları öldürmesini protesto etti.

BURDUR'da çocuklar Filistin'de, İsrail'in çocukları öldürmesini protesto etti.

Burdur merkez Emek Mahallesi'nde bir araya gelen çocuklar önce kağıtlara Türk ve Filistin bayrakları çizerek üzerine 'Sizinleyiz Filistin', 'Filistinli kardeşlerimizin yanındayız' sloganları yazdı.

Burdurlu çocuklar daha sonra ellerinde Türk bayrakları ve kendi yazdıkları pankartlarla 'Kahrolsun İsrail, çocuklar ölmesin' sloganları atarak bir süre mahallenin sokaklarında yürüyüp, dağıldı.

Son Dakika | BURDURLU ÇOCUKLARDAN İSRAİL PROTESTOSU
Son Dakika | BURDURLU ÇOCUKLARDAN İSRAİL PROTESTOSU
Son Dakika | BURDURLU ÇOCUKLARDAN İSRAİL PROTESTOSU
Son Dakika | BURDURLU ÇOCUKLARDAN İSRAİL PROTESTOSU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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