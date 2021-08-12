Son Dakika | Burdur Valiliğinden Bucak yangını açıklaması
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Son Dakika | Burdur Valiliğinden Bucak yangını açıklaması

Son Dakika | Burdur Valiliğinden Bucak yangını açıklaması
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün öğle saatlerinde Çobanpınarı köyü Sarıdere mevkisindeki ormanlık alanda orman yangını başladığı anımsatıldı.

Açıklamada, yangının başladığı andan itibaren bölgede görev alan devletin tüm birimlerinin, imkanları ve personelleri ile halkın cansiperane desteği sonucu yangının kontrol altına alındığı vurgulandı.

Bölgede soğutma çalışmasının devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Yangından zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm tedbirler ilk andan itibaren alınmış olup, ekipler tarafından sahada hasar tespit çalışmalarına devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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