Son dakika... Burdur polisinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Son dakika... Burdur polisinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Son dakika... Burdur polisinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Burdur'da üzerinde 32,80 gram metamfetamin maddesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Burdur'da üzerinde 32,80 gram metamfetamin maddesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde bir istihbaratı değerlendiren ekipler, durdurulan yolcu otobüsü içerisindeki E.S.Y'nin üzerinde 32,80 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu kapsamında işlem yapılan E.S.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - BURDUR

Son dakika... Burdur polisinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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