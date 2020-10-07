Son dakika... Burdur Gölü'nde gün batımı güzelliği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Burdur Gölü'nde gün batımı güzelliği

07.10.2020 15:50 | Son Güncelleme: 07.10.2020 15:54
Son dakika... Burdur Gölü'nde gün batımı güzelliği

Bir son dakika haberine göre Suyunun her geçen gün çekildiği ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nde gün batımı görsel bir şölene dönüşüyor.

Suyunun her geçen gün çekildiği ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nde gün batımı görsel bir şölene dönüşüyor.Son yıllarda bölgede görülen kuraklık ve gölü besleyen kaynaklar üzerine kurulan barajlar ve göl etrafındaki sondajlar nedeniyle suyu önemli miktarda çekilen Burdur Gölü, gün batımı saatlerinde sunduğu manzarayla görsel şölen oluşturuyor. Özellikle gün batımını izlemek ve fotoğraflamak isteyenler Halk Plajı ve Şeker Plajı sahillerine gidiyor. Güneşin dağların arkasından kaybolurken göl yüzeyine vuran yakamoz ve kızıl görüntü izleyenleri büyülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Ziya Selçuk İlham Aliyev Süleyman Soylu Erkan Kandemir
Magazin Özgü Namal Seren Serengil Bergüzar Korel Mahsun Kırmızıgül
Spor Ozan Tufan Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Rusya Adana Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Burdur Gölü'nde gün batımı güzelliği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 15:57:45. #1.14#
title