Son dakika... Burdur'da yaşlı adam evinde ölü bulundu
Gelen son dakika haberlerine göre Burdur'un merkeze bağlı Askeriye köyünde yaşlı adam evinde ölü bulundu.
24.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:38
Burdur'un merkeze bağlı Askeriye köyünde yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Yalnız yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Acar'dan birkaç gündür haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Eve gelen jandarma ekibi, Acar'ı hareketsiz buldu. Çağrılan sağlık ekibi, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Savcının incelemesinin ardından Acar'ın cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA