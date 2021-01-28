Son dakika: Burdur'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Son dakika: Burdur'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

28.01.2021 23:47 | Son Güncelleme: 28.01.2021 23:50
Son dakika: Burdur'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Burdur'da düzenlenen uyuşturucu gözaltına alınan 4 zanlıdan şüpheliden 1'i tutuklandı.

Burdur'da düzenlenen uyuşturucu gözaltına alınan 4 zanlıdan şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burdur-Antalya karayolunda ilerleyen üzerinde minibüs bulunan çekiciyi durdurdu.

Narkotik köpeğiyle yapılan aramada 21 kilo 520 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda K.A, M.A, A.A. ve U.N. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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