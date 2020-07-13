Son dakika! Burdur'da serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu Gelen son dakika haberlerine göre Burdur'un Bucak ilçesinde serinlemek için gölete giren çocuk hayatını kaybetti.

Burdur'un Bucak ilçesinde serinlemek için gölete giren çocuk hayatını kaybetti. Kocaaliler beldesinde yaşayan Oğuz Dinler (15), babası Mustafa Dinler ile gittiği Kızılseki köyü Sarıotlu Mahallesi'ndeki gölete serinlemek için girdi. Gözden kaybolan Oğuz'u bir süre arayan baba Dinler, yüzeye çıkan oğlunu kıyıya çıkararak 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Dinler'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaynak: AA