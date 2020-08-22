Son Dakika: Burdur'da sahte para operasyonu Son dakika gelişmesine göre Burdur'da piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Burdur'da piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu doğrultuda çiğ köfte satışı yapan bir iş yerine sahte 100 lira veren şüphelinin kullandığı araç, Karasenir Mahallesi'nde durduruldu.

Yapılan aramada, 90 sahte 100 lira, 167 sahte 50 lira ele geçirildi. Araçta bulunan biri yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA