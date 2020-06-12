Son Dakika | Burdur'da sağanak ve ceviz büyüklüğündeki dolu, tarım alanlarını vurdu
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Son Dakika | Burdur'da sağanak ve ceviz büyüklüğündeki dolu, tarım alanlarını vurdu

Bir son dakika haberine göre Burdur'da sağanak ve ceviz büyüklüğündeki dolu, tarım alanlarını vurdu BURDUR'da, akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve ceviz büyüklüğündeki dolu, yaklaşık 3 bin dönüm ekili alanda zarara yol açtı.

Son Dakika | Burdur'da sağanak ve ceviz büyüklüğündeki dolu, tarım alanlarını vurdu
12.06.2020 02:01 | Son Güncelleme: 12.06.2020 02:17


Burdur'da sağanak ve ceviz büyüklüğündeki dolu, tarım alanlarını vurdu

BURDUR'da, akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve ceviz büyüklüğündeki dolu, yaklaşık 3 bin dönüm ekili alanda zarara yol açtı.
Burdur'da saat 18.30 sıralarında başlayan sağanak, Türkiye'nin taze fasulye ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'luk kısmının karşılandığı İnsuyu Ovası'nda ise dolu şeklinde etkisini gösterdi. Yer yer ceviz büyüklüğündeki dolu 3 bin dönüm ekili alanda büyük zarara yol açtı. Çatağıl Köyü Muhtarı Muzaffer Akkoç, "Yaklaşık yarım saat süren yağmur ve dolu yağışı ekili alana zarar verdi. Fasulye aşırı yağışta çürüyor. Yeniden dikilmesi lazım. Sezonun hemen hemen yarısındayız. Diksek de 2- 3 toplama yapabiliriz. Normal olsaydı 5- 6 toplama yapabilirdik ve çiftçi para kazanabilirdi. Yeniden dikim yapsak 1 kilo tohum 100 lira, bir dönüme 8 kilo tohum gidiyor. Çapalanacak, gübrelenecek maliyet yükselecek. Çiftçi zaten önceki aldıklarını yaz vadeli almıştı. Çürür bu ekili alanlar" dedi.
'5 BİN DÖNÜM DİKİLMİŞTİ, 3 BİNİNDE BÜYÜK ZARAR VAR'
Bölgede 5 bin dönüm arazide ekim yapıldığını ve yeni yeni yeşerdiğini vurgulayan Akkoç, "Bugün de dolu yağışı nedeniyle zararımız büyük. Yaklaşık 3 bin dönüm alanda büyük zarar var. Devletimizden üreticinin zararının karşılanmasını istiyoruz. Çiftçi zaten sıkıntılı. Bankalara borçlu gidiyoruz. Borçlarının faizsiz ertelenmesini istiyoruz" diye konuştu.
Muhtar Akkoç, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden hasar tespiti için ekip çağıracaklarını da sözlerine ekledi.
Üretici Hatice Akbulut (66) da "Ceviz gibi dolu yağdı, fasulyelere zarar verdi. 4 dönüm ekili alanımın tamamı gitti. Sigortalattırsak iyiydi ama yaptırmadık. Zararımız büyük" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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