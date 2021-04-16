Son Dakika | BURDUR'DA KAZA İÇİNDE KAZA
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Son Dakika | BURDUR'DA KAZA İÇİNDE KAZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: BURDUR'da iki aracın çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, araçtakilerden İbrahim A.'nın karantinada olması gerektiği anlaşılınca ambulans istendi.

BURDUR'da iki aracın çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, araçtakilerden İbrahim A.'nın karantinada olması gerektiği anlaşılınca ambulans istendi. Gelen ambulansın bir otomobile çarpması üzerine İbrahim A., çağrılan ikinci ambulansla karantinaya gireceği yurda götürüldü.

Burdur Konak Mahallesi Rıza Doğrul Caddesi'nde dün akşam üzeri meydana gelen trafik kazasında, Merve G. yönetimindeki 15 AV 300 plakalı otomobil ile Ferit Tarık S. yönetimindeki 32 LH 528 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Yaralananın olmadığı kazada kimlik bilgilerini inceleyen polis, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan İbrahim A.'nın hasta izlem kaydı olduğunu tespit etti ve KYK Yurdunda karantinaya alınması için ambulans çağırdı.

İbrahim A.'yı almaya gelen ambulans, Rıza Doğrul Caddesi girişinde park halindeki bir otomobile çarptı. Trafik ekipleri bu kazaya ederken, İbrahim A.'yı alması için yeni bir ambulans istendi. Gelen ikinci ambulansa alınan İbrahim A., götürüldüğü KYK Yurdunda karantinaya alındı. Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Son Dakika | BURDUR'DA KAZA İÇİNDE KAZA
Son Dakika | BURDUR'DA KAZA İÇİNDE KAZA
Son Dakika | BURDUR'DA KAZA İÇİNDE KAZA
Son Dakika | BURDUR'DA KAZA İÇİNDE KAZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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