Son dakika... Burdur'da hayatını kaybeden polisin adı yaralandığı parkta yaşatılacak
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Son dakika... Burdur'da hayatını kaybeden polisin adı yaralandığı parkta yaşatılacak

Son dakika haberleri... Burdur'da görev sırasında yaralanan ve sevk edildiği hastanede hayatını kaybeden polis memuru Selcan Akbaş'ın adı olayın yaşandığı parka verildi.

Son dakika... Burdur'da hayatını kaybeden polisin adı yaralandığı parkta yaşatılacak
05.08.2020 22:09 | Son Güncelleme: 05.08.2020 22:44

Burdur'da görev sırasında yaralanan ve sevk edildiği hastanede hayatını kaybeden polis memuru Selcan Akbaş'ın adı olayın yaşandığı parka verildi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Sultandere Hizmet Binası'ndaki ağustos ayı meclis toplantısında, şehit polis Selcan Akbaş'ın ismini Gençlik Parkı'na vermek istediklerini belirtti.

Toplantıda ek madde olarak gündeme alınan önerinin kabul edilmesiyle, şehit polis Selcan Akbaş'ın adı, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda yaşatılacak.

Polis memuru Selcan Akbaş, 15 Haziran'da Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda şüpheli 2 kişiden sorgulama yapmak için kimliklerini istemiş, şüphelilerin kaçması üzerine arkalarından koşan Akbaş, kovaladığı kişilerden birinin tekme atması sonucu düşmüş ve başını kaldırım taşına çarparak ağır yaralanmıştı. Şüphelilerden M.Y, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.U. ise "memura görevini yaptırmamak" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanmıştı.

Polis memuru Akbaş ise 1 Temmuz'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştu.

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Kaynak: AA

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