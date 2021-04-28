Son dakika... Burdur'da eski belediye binasında çıkan yangın 4 saatlik çalışmayla söndürüldü
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Son dakika... Burdur'da eski belediye binasında çıkan yangın 4 saatlik çalışmayla söndürüldü

Son dakika... Burdur'da eski belediye binasında çıkan yangın 4 saatlik çalışmayla söndürüldü
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Burdur'da eski belediye binasında çıkan yangın itfaiyenin 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Burdur'da eski belediye binasında çıkan yangın itfaiyenin 4 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki eskiden belediye hizmet binası olarak kullanılan boş durumdaki Atatürk Kültür Merkezi'nde yangın çıktı.

İhbar üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye aracı ve su tankı gönderildi. Yoğun dumandan, itfaiye ekipleri içeriye oksijen tüpü kullanarak girdi.

Dumandan etkilenen bir bina görevlisi ve itfaiye eri ambulansta ayakta tedavi gördü.

Uzun uğraşlar sonucu söndürülen binada maddi hasar oluştu.

Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre yıkım aşamasında olan bir bina olduğu için yangının açıkta kalan elektrik kablolarından kaynaklandığını söyledi.

Sinema salonu olan bölümlerin petrol türü yalıtım malzemesiyle kaplandığından yangının uzun sürede kontrol altına alındığını belirten Ballak, "Yalıtım malzemeleri olduğundan yangın hızlandı ve müdahale zaman aldı. Yangını kontrol altına aldık. Dumandan etkilenen ekip arkadaşımızın ve bir görevlinin durumu iyi, kimsede ciddi bir şey yok. Tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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