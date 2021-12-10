Son dakika: Burdur'a uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
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Son dakika: Burdur'a uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika: Burdur'a uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Burdur'a uyuşturucu madde getireceği öğrenilen 2 şüpheli fiziki takibin ardından yakalandı.

BURDUR (İHA) - Burdur'a uyuşturucu madde getireceği öğrenilen 2 şüpheli fiziki takibin ardından yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, A.Ç, ve S.S'nin ile uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bucak Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında fiziki takibe alınan şüpheliler araçlarıyla birlikte Bucak - Antalya karayolunda üzerinde durduruldu. Narkotik madde arama köpeği ile araç ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 5 gram esrar, 2 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli A.Ç, ve S.S. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - BURDUR

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