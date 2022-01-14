Son Dakika | Bulgaristan'ın en büyük silah fabrikası, çalışanlarını zorunlu izne çıkartıyor

Bulgaristan'ın orta kesimindeki Kazanlık şehrinde bulunan ülkenin en büyük silah fabrikası Arsenal, elektrik fiyatlarındaki aşırı artış ve Kovid-19 salgını nedeniyle çalışanlarını zorunlu izne çıkartma kararı aldı.

Kamu sektörünün en büyük işvereni olan firmanın Genel Müdürü Nikolay İbuşev, Bulgaristan Ulusal Radyosuna (BNR) yaptığı açıklamada, işletmenin 8 bini aşkın çalışanının 17 Ocak-11 Şubat tarihlerinde izinde olacaklarını duyurdu.

İbuşev, geçici kapatma kararının ham madde ve enerji fiyatlarına peş peşe gelen zamların yanı sıra Kovid-19'un hızla yayılan Omicron varyantının etkisine bağlı olduğunu belirtti. İşletmenin haftada 4 günlük mesai rejimine geçmesinin de görüşüldüğü ancak bunun çalışanlar açısından verimli olmayacak bir alternatif olarak kabul görmediği açıklandı.

Osmanlı-Rus Savaşı döneminde 1891'de Rusçuk kentinde kurulan Arsenal fabrikası 1924 sonrası Kazanlık kentine taşındı. Fabrikada 2011'den bu yana meydana gelen çeşitli iş kazalarında 5 çalışan hayatını kaybetti.???????

AA / Ihvan Radoykov - Son Dakika Haberleri

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