Son dakika! Bulgaristan'dan uyuşturucu sevkiyatına 5 gözaltı

KIRKLARELİ (DHA) - KIRKLARELİ'de, jandarmanın düzenlediği operasyonda; Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde getirdiği belirlenen, 1'i Bulgaristan uyruklu 5 kişi, 63 kilo skunk ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki çalışmada, Bulgaristan'dan Türkiye'ye uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlendi. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan jandarma ekipleri, Bulgaristan'a sınır Demirköy ilçesinden uyuşturucuları alarak, İstanbul'a getirmek isteyen Bulgaristan vatandaşı E.K.'nin (40) de aralarında bulunduğu 5 kişiyi yakaladı. Şüphelilerin araçları ile Kırklareli, İstanbul ve Edirne'deki adreslerinde yapılan aramalarda; piyasa değeri 6 milyon 300 bin lira olan 63 kilo skunk ile uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan 3 otomobil, 2 motosiklet, 2 uydu telefonu, 6 cep telefonu, 2 telsiz, Bulgar levası ve euro ile uyuşturucu ticaretinden değerlendirildiği düşünülen para ele geçirildi. Şüphelilerin, uydu telefonlarını, Bulgaristan'da bulunan uyuşturucu şebekesi üyeleri ile haber leşmede, telsizleri de sınıra yakın bölgelerde kullandıkları belirlendi. Şebekenin liderliğini yaptığı belirtilen Bulgaristan uyruklu E.K. ile birlikte yakalanan 4 kişinin sorgusu sürüyor.