Son Dakika | Bulgaristan'dan gelen TIR'da uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
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Son Dakika | Bulgaristan'dan gelen TIR'da uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Son Dakika | Bulgaristan'dan gelen TIR'da uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

Son dakika haber... EDİRNE'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, ülkeye giriş yapan Bulgar plakalı TIR'ın çekici kısmında valizlerde 62 kilo 716 gram skunk, 2 kilo 256 gram kokain ile 40 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

EDİRNE'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, ülkeye giriş yapan Bulgar plakalı TIR'ın çekici kısmında valizlerde 62 kilo 716 gram skunk, 2 kilo 256 gram kokain ile 40 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili TIR sürücüsü S.S.S Edirne'de, uyuşturucularla bağlantısı olduğu tespit edilen C.B. de İstanbul'da yakalanıp gözaltına alındı.

Bulgaristan'dan gelip Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Bulgar plakalı TIR ile ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu sokacağı ihbarı alan, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Plakası belirlenen ve sınırdan giriş yapan TIR'da, polis ve gümrük muhafaza ekipleri ortaklaşa geniş çaplı arama yaptı. Aramada TIR'ın çekici kısmının taban zulasına gizlenmiş 6 valiz içinde, sarılı vakumlu poşetlerde 62 kilo 716 gram skunk uyuşturucu maddesi, 2 kilo 256 gram kokain ile 10 kilo ağırlığında, 40 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.İmha edilmek üzere, ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, araç sürücüsü S.S.S ile şahısla bağlantılı olduğu belirlenen ve İstanbul'da yapılan baskınla yakalanan C.B., gözaltına alındı. S.S.S. ile C.B., hastanede sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan', Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.


Son Dakika | Bulgaristan'dan gelen TIR'da uyuşturucu ele geçirildi: 2 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray

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