Son dakika! Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 17 bin 598'e yükseldi Son dakika haberi: Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 706 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 706 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 17 bin 598'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 706 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 17 bin 598'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 12 bin 619 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA