Son dakika! Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 17 bin 598'e yükseldi
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Son dakika! Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 17 bin 598'e yükseldi

Son dakika haberi: Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 706 kişi yaşamını yitirdi.

Son dakika! Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 17 bin 598'e yükseldi
11.09.2020 09:47 | Son Güncelleme: 11.09.2020 09:51

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 706 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 17 bin 598'e çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 706 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 17 bin 598'e yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 12 bin 619 kişinin de iyileştiği açıklandı.


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Kaynak: DHA

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