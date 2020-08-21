Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs vaka sayısı 14 bin 962'e yükseldi Son dakika haberine göre Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 532 kişi yaşamını yitirdi.

Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle toplamda 532 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 14 bin 962'ye çıktı.

Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 532 kişi yaşamını yitirirken; vaka sayısı ise 14 bin 962'ye yükseldi. Öte yandan ülkede salgında enfekte olanların arasından toplamda 10 bin 87 kişinin de iyileştiği açıklandı.

Kaynak: DHA