Son dakika... Bulgaristan Başbakanı Borisov, koronavirüs şüphesiyle karantinaya girdi
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Son dakika... Bulgaristan Başbakanı Borisov, koronavirüs şüphesiyle karantinaya girdi

23.10.2020 19:23 | Son Güncelleme: 23.10.2020 19:27
Son dakika... Bulgaristan Başbakanı Borisov, koronavirüs şüphesiyle karantinaya girdi

Son dakika haberleri: Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bölgesel Kalkınma ve İyileştirme Bakan Yardımcısı Nikolay Nankov'un koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonucu kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bölgesel Kalkınma ve İyileştirme Bakan Yardımcısı Nikolay Nankov'un koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonucu kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabahtan PCR testim negatif çıktı. Test, ABD heyetiyle görüşmemden önce yapıldı. Uluslararası toplantılar ve seyahatlerden önce, ilgili güvenlik delegasyonlarının gerektirdiği şekilde, test ediliyorum. Bakan Yardımcısı Nankov, 16.00'da COVID-19 testi pozitif çıktığı konusunda bana bilgi verdi. RZI yetkililerinden talimat bekliyorum ve o zamana kadar kendimi karantinaya alacağım. En son beş gün önce temas ettik" ifadelerini kullandı.


Son dakika... Bulgaristan Başbakanı Borisov, koronavirüs şüphesiyle karantinaya girdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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