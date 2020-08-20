Son Dakika | Bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek (2) Son dakika habere göre 'ÇOK MUTLU OLDUM'Bursa'da, bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisi Habib Çaylı (57), 35 bin liralık kredi borcunu, Demet Akalın, Alişan ve Mustafa Ceceli'nin ödeme sözü vermesini mutlulukla karşıladı.

'ÇOK MUTLU OLDUM'

Bursa'da, bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisi Habib Çaylı (57), 35 bin liralık kredi borcunu, Demet Akalın, Alişan ve Mustafa Ceceli'nin ödeme sözü vermesini mutlulukla karşıladı. Paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen Çaylı, "Ben de mutlu oldum. Ailem de mutlu oldu. Sabah programına katıldım. Yardım etmek istediklerini söylediler. Allah razı olsun. Çok mutlu oldum. Arkadaşlarım tebrik ettiler. İhtiyacım tabii ki vardı. Parayı bulduğum gibi verdim, haram para yemiyorum. Allah bana helal para versin. Bir daha olsa bir daha yaparım" dedi.

Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA,

Kaynak: DHA