SON DAKİKA! Bugün (31 Aralık) yılbaşı sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

SON DAKİKA! Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. İçişleri Bakanlığının genelgesine göre 31 Aralık Perşembe günü başlayacak. Peki, 31 Aralık yılbaşında sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? 4 günlük Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor?

Geçtiğimiz Kabine Toplantısı sonrası gelen son dakika açıklamasında yılbaşında 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirilmişti. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı da uygulanacak bu kısıtlamaya dair genelgeyi yayımlayarak kamuoyunun bilgisine sundu. Peki, 4 günlük Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor? Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? İşte yılbaşı kısıtlamasına dair detaylar…

SON DAKİKA | YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Genelgeye göre 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı yılbaşı nedeniyle vatandaşların toplu alanlarda bir araya gelmesine karşın uygulanacak. Salgının yayılımını durdurmak amacıyla uygulanacak sokağa çıkma yasağı bugün (31 Aralık 2020) saat 21.00'da başlayacak…

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.

Buna göre yılbaşında toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek

BAKKAL, MARKET VE FIRINLAR AÇIK OLACAK MI?

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler sokağa çıkma yasağı boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında.

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı

65 YAŞ ÜZERİNİN İHTİYAÇLARI NE OLACAK?

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında; engelli vatandaşlar ile 65 yaş ve üzeri ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlar Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.

Kolluk birimleri ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından, daha önce valilere gönderilen talimatla tüm tedbirlerin alınmış olmasına rağmen yine de anlık olarak barınacak yeri olmadığı için sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşların barınma dahil her türlü temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik tedbirler alınacak.

İşte İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeden kritik başlıklar;

"BU BİR TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK"

Genelgede sağlık çalışanları başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerin salgınla mücadelede büyük fedakarlıklar yaptığı, bu fedakarlıklar sayesinde salgının seyrinde ciddi bir düşüş yaşandığı, bu nedenle salgınla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine neden olacak yılbaşı partilerinin yapılmamasının "tercih" değil "zorunluluk" olduğu özellikle vurgulandı

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı

TRAFİK TEDBİRLERİ VE MÜDAHALELER

Kovid-19, terör, asayiş ve trafik tedbirlerine aykırılıklar olmak üzere sosyal medyaya yansıyan her türlü olumsuz durum Emniyet Genel Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ve istihbarat birimleri tarafından takip edilecek ve gerekli müdahaleler anında yapılacak

Yılbaşında uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki Kovid-19 tedbirleri İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden (GAMER) 24 saat esasına göre takip edilecek

KOLLUK KUVVETLERİNE TAM MESAİ

Genelgeye göre; başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlar yılbaşında "tam mesai" çalışacak

Konaklama tesisleri ve kiralık villa benzeri yerler dahil olmak üzere hiçbir mekanda yılbaşı partisi/kutlama organizasyonu yapılmasına izin verilmeyecek, bu yönde denetimler sıkılaştırılacak.

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı

SOKAK HAYVANLARINA ÖZEL ÖNLEM

81 ilde Valilikler ve kaymakamlıklar bünyesindeki Hayvan Besleme Gruplarınca, gerek kış mevsimi gerekse sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gerekli tedbirler alınacak

TALİMAT VERİLDİ

Kısıtlamaların uygulanacağı yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında Kovid-19 tedbirleri, genel güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik tedbirler ile trafik tedbirlerine ilişkin alınması gereken önlemler belirlenerek vali ve kaymakamların koordinasyonunda başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili diğer birimler tarafından gerekli hazırlıkların yapılması konusunda talimatı verildiği belirtildi.

FEDAKARLIKLARIN İSTİSMAR EDİLMESİNE İZİN VERİLMEYECEK

Genelgede, salgınla mücadelede başta sağlık çalışanları olmak üzere, tüm kesimlerin büyük fedakarlıklar yaptığı, tüm bu gayret ve fedakarlıkları boşa düşürecek ve halk sağlığını tehlikeye atabilecek yılbaşı partilerinin toplum nezdinde kabul edilebilir bir durum olamadığına dikkat çekildi.

APART VE VİLLA KURNAZLIĞINA GEÇİT YOK

İçişleri Bakanlığı Yılbaşı yasakları genelgesinde konaklama tesislerinin içerisinde yer alan apart/villa tarzı yerlerde veya kiralık müstakil villalarda yılbaşı partilerinin/kutlamalarının organize edildiği ve bu yönde hazırlıkların yapıldı haberlerine de değinildi.

Yılbaşı sokağa çıkma yasağı

BARINACAK YERİ OLMAYANLAR

Kolluk birimleri ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından, daha önce valilere gönderilen talimatla tüm tedbirlerin alınmış olmasına rağmen yine de anlık olarak barınacak yeri olmaması nedeniyle sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşların mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak barınma dahil her türlü temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik tedbirler alınacak.

CEZA İŞLEMİ UYGULANACAK

İçişleri Bakanlığı'nın ilgili birimleri, bağlı kuruluşları, valilikler/kaymakamlıklar, kolluk kuvvetleri ile diğer kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli planlamalar yapılacak ve uygulamada herhangi bir aksamaya meydan verilmeyecek.

TÜM AÇIK ALANLARDA ONLAR İÇİN ÇALIŞMA

Valilik/Kaymakamlıklar bünyesinde teşkil edilen Hayvan Besleme Gruplarınca, gerek kış mevsimi gerekse sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken/çekebilecek sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gerekli tedbirler alınacak. Barınaklar ile orman, park, bahçe gibi sokak hayvanlarının doğal yaşam ortamlarına mama, yem, yiyecek bırakılmasına özen gösterilecek.