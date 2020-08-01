Son Dakika: Buğdayın laboratuvardaki hasadı 8 aydan 2 aya düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Buğdayın laboratuvardaki hasadı 8 aydan 2 aya düştü

Son dakika güncel haberine göre Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde uygulanan yöntemle tohumluk geliştirilmesi için buğdayın hasat süreci 8 aydan 2 aya düşürüldü, böylece 12 yıllık tescil süresi 7-8 yıla indirildi.

Son Dakika: Buğdayın laboratuvardaki hasadı 8 aydan 2 aya düştü
01.08.2020 11:26 | Son Güncelleme: 01.08.2020 12:18

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde uygulanan yöntemle tohumluk geliştirilmesi için buğdayın hasat süreci 8 aydan 2 aya düşürüldü, böylece 12 yıllık tescil süresi 7-8 yıla indirildi.

Tarla bitkileri arasında Türkiye'de en çok üretilen ve tüketilen tarım ürünü olan buğday, hububat ekim alanlarının yüzde 68'ini oluşturuyor.

Bitkisel üretim içinde önemli yeri bulunan buğdayın ekiminden tüketimine kadar geçirdiği süreçte her adım büyük özen gerektiriyor.

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde bilimsel araştırmaların hızlandırılması için hızlı ıslah ünitesi kuruldu. Normal süreçte 8 ayda büyüyen buğday, bu ünitede 2 ayda hasat edilebilir hale geliyor.

Yılda 6 kez ürün alınabilen hızlı ıslah ünitesi sayesinde Türkiye'nin ihtiyacı olan kaliteli ve verimli ekmeklik buğday tohumu, 7-8 yılda tescil edilebilecek.

12 yıl süren çeşit tescil süreci, 7-8 yıla kadar düşüyor

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapan araştırmacı Cemal Şermet, AA muhabirine, büyüyen dünya nüfusu karşısında gıda güvenliği ve tarımsal üretimin büyük önem taşıdığını söyledi.

Ülkelerin özellikle stratejik ürün gruplarında sürdürülebilir ve kendi kendine yeterlilik için ıslah programlarına yatırımlarını artırdığına dikkati çeken Şermet, miktar ve kaliteyi yükseltmenin ancak ıslah çalışmalarıyla mümkün olduğuna işaret etti.

Enstitüde Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu vasıflarda ekmeklik buğday çeşitleri geliştirmek için ıslah çalışmaları yürütüldüğünü belirten Şermet, ziraat yüksek mühendisleri Hasan Orhan Bayramoğlu, Yavuz Balmuk ve kendisinin yürüttüğü ekmeklik buğday ıslah projesi kapsamında bugüne kadar 6 ekmeklik buğday ve 1 yemlik arpa çeşidi tescil ettirildiğini anlattı.

Yeni bir çeşidin geliştirilerek tescil edilmesinin 12 yıllık bir süreci kapsadığını dile getiren Şermet, şöyle devam etti:

"Hızlı şekilde değişen çevresel koşullara uyum sağlamak ve ortaya çıkan problemlerin kısa sürede çözümü bakımından sürecin kısaltılması elzem bir konudur. Bu amaçla Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde, Doğu Karadeniz Projesi Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle hızlı ıslah ünitesi kuruldu. Bu yöntem, sıcaklık, nem ve ışıklanma süresini yeniden yapılandırılarak bitki gelişimini hızlandırmak için yapay koşulların oluşturulması esasına dayanmaktadır. Herhangi bir kimyasal uygulama ya da etik dışı genetik manipülasyon söz konusu değildir. Hızlı ıslah yöntemi bilimsel araştırma çalışmalarına yönelik bir uygulama olup, doğal üretim alanlarında uygulama olanağı bulunmamaktadır."

Tohumlar 2-3 gün içinde çimlenerek çıkış yapıyor

Şermet, doğal koşullarda 8 aylık yetişme periyoduna sahip buğdayın bu yöntemle 2 ayda gelişimini tamamlayarak hasat edilebildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bir yılda 6 generasyon atlatılarak 6 yıllık genetik durulma aşaması 1 yılda tamamlanmaktadır. Bu teknik sayesinde 12 yıl süren çeşit tescil süreci, 7 ila 8 yıla kadar düşürülebilmektedir. Tam otomasyona sahip ünitede viyollere ekimi yapılan tohumlar 2-3 gün içinde çimlenerek çıkış yapmaktadır. Genotiplere göre farklılık göstermekle birlikte bitkiler 25-28 gün sonra başaklanmaktadır. 49-51 gün sonra hasat edilerek elde edilen tohumlar, tekrar ekim için hazırlanarak viyollere ekimi gerçekleştirilmektedir. 2 aylık bu döngü bir yılda 6 kez tekrarlanmaktadır. Ayrıca 5-6 yıl süren geriye melez çalışmaları aynı yöntem kullanılarak 1 yılda tamamlanabilmektedir."

Buğday üretiminde önemli bir kısıt faktörü olan hastalıklarla ilgili test çalışmaları da yürüttüklerini bildiren Şermet, "Hastalıklara dayanıklı çeşitlerin geliştirilme süreci hızlandırılmaktadır. Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, bu teknikle çeşit tescilinde daha kısa sürede sonuca ulaşarak buğday üretim alanlarında muhtemel problemlere karşı hızlı çözümler üretmeyi ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemektedir." dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı Ekonomi
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum Magazin
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor Dünya
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu Magazin
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve tabağı da ortaya çıktı Güncel
Karısının kendisini belediye başkanıyla aldattığını iddia eden adamın evli başka bir kadınla ortak bilekliği ve...
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı Güncel
İzmir'de plakası belli olmasın diye kartonla kapatılan kamyonetin kasasında kaçak kurban kesimi yapıldı
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: 'Çok biliyorsan, gel sen yap' sözü işten çıkarma sebebi değil
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: "Çok biliyorsan, gel sen yap" sözü işten çıkarma sebebi değil
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Hindistan'da aracında inek eti taşıdığı iddia edilen Müslüman genç, linç edildi
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Babasının cenazesinde koronavirüs kapan vatandaşın ölmeden önceki uyarıları ibret alınacak türden
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı? Bakanlık tespit için 1 ay sürecek çalışma başlattı
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de mutasyona uğradı mı? Bakanlık tespit için 1 ay sürecek çalışma başlattı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, Mario Götze'nin kardeşi Felix'i transfer etmek istiyor
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Pınar Gültekin'in babası: Arkadaşı olduğu söylenen Ceren'den şüpheleniyoruz
Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu
Sosyal mesafeye farkındalık yaratmak için kurban etini uçurdu
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Esed rejiminden güldüren çıkış: Hatay'ı Türkiye'den alacağız
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Son Dakika: 2020'de gıda hilekarlarına 63 milyon liradan fazla ceza kesildi
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
Galatasaraylı Mbaye Diagne, kendi kurbanını kendi kesti
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor
Mart ayında tutuklanan Barcelona efsanesi Ronaldinho, bu ay içerisinde tahliye oluyor
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Prof. Dr. Ateş Kara: Günlük koronavirüs tablosundaki yoğun bakım sayısının neden kaldırıldığını bilmiyorum
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Usta oyuncu Müjde Ar, şikayetçi olmaya hazırlandığı otel tarafından dava edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Donald Trump Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Alişan Müge Anlı Ebru Şallı
Spor Falcao Fatih Terim Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mart Çocuk Bayram Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Son Dakika: Buğdayın laboratuvardaki hasadı 8 aydan 2 aya düştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 12:18:31. #1.14#
title