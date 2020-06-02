Son Dakika: Buca'nın restoranları normalleşme sürecine hazır
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Son Dakika: Buca'nın restoranları normalleşme sürecine hazır

Son dakika güncel haberine göre Halk sağlığını korumak için pandemi süreci boyunca denetimlerini aralıksız sürdüren Buca Belediyesi zabıta ekipleri, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci kapsamında yeniden kepenk açan restoran ve kafelerde oturma düzeni ve hijyen denetimi yaptı.

Son Dakika: Buca'nın restoranları normalleşme sürecine hazır
02.06.2020 09:50 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:54

Halk sağlığını korumak için pandemi süreci boyunca denetimlerini aralıksız sürdüren Buca Belediyesi zabıta ekipleri, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci kapsamında yeniden kepenk açan restoran ve kafelerde oturma düzeni ve hijyen denetimi yaptı. Esnafı, İçişleri Bakanlığının yayınladığı korona virüs önlemlerine uymaları konusunda uyaran ekipler, denetimler sonucunda Buca'nın restoran ve kafelerine tam not verdi.

Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır müşteri kabul edemeyen lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi çok sayıda işletme, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yeniden kontrollü olarak hizmete açıldı. Normalleşme sürecinin ilk gününde Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, esnafı ziyaret etti.

Alınacak tedbirler tek tek anlatıldı

Esnafa geride kalan zorlu sürecin ardından sağlıklı ve bol kazançlı bir dönem dileyen zabıta ekipleri, açılış hazırlığı yapan işletme sahiplerine uygulanması gereken kriterler hakkında bilgi verdi. Salgının yayılmasına engel olmak için sosyal mesafe başta olmak üzere hijyen kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyarılar yaptı.

Metreli sosyal mesafe kontrolü

Hizmet vermeye başlayan işletmelerde; sensörlü kapı, ateş ölçümü, masa konumu, oturma düzeni, dezenfektan ve maske kullanımı, mutfak-personel hijyeni, tek kullanımlık ürünler gibi önlem başlıklarını tek tek kontrol eden zabıta ekipleri, Buca'nın esnafına tam not verdi. Ekipler, korona virüs tehlikesi geçip hayat tamamen normale dönene kadar, kent genelinde kontrollerini sürdürmeye devam edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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