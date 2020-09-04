Son Dakika: Buca'da orman yangını (3)
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Son Dakika: Buca'da orman yangını (3)

Son dakika gündem haberine göre 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAİzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili Z.G. (60) adlı şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika: Buca'da orman yangını (3)
04.09.2020 17:46 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:49

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İzmir'in Buca ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili Z.G. (60) adlı şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin aracında yapılan aramada, mangal malzemeleri bulunduğu öğrenildi.

Z.G.'nin ifadesinde, olay yerinde bir kadın ile bir erkek gördüğünü, kendisinin alevleri söndürmeye çalıştığını, başarılı olamayınca da bölgeden ayrıldığını söylediği öğrenildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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