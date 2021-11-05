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Son Dakika | Buca'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Buca'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralıİZMİR'in Buca ilçesinde, bir kahvehane önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İZMİR (DHA) - Buca'da iki grup arasında Silahlı Çatışma : 1 ölü, 4 yaralı

İZMİR'in Buca ilçesinde, bir kahvehane önünde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay sonrası ilgili bir kişinin firar ettiği öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Ufuk Mahallesi'ndeki bir kahvehane önünde yaşandı. İddiaya göre Sezgin Gökçe, oğlu Muhammet Can Gökçe ve M.A., yaklaşık 3 gündür tartıştıkları ve aralarında husumet bulunan İ.E.T. (46), İ.K. (18) ve S.D.'nin (18) oturduğu kahvehanenin önüne geldi. Husumetli taraflar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Çıkan çatışmada iki grup tabanca ile karşılıklı ateş açtı. Silahlı çatışma sonucu, Muhammet Can Gökçe, Sezgin Gökçe, İ.E.T, İ.K. ve S.D yaralandı. Olaya karışan M.A. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

HASTANEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olay sonrasında iki tarafın da aynı hastaneye getirilmesi nedeniyle, hastaneye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemi alınan hastanede, kavga ihtimaline karşı Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri ve Yunus timi önlem aldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Sezgin Gökçe, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, oğlu Muhammet Can Gökçe'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sezgin Gökçe'nin ölüm haberini alan yakınları hastane bahçesinde sinir krizleri geçirdi. Gökçe'nin cansız bedeni, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

23 MERMİ KOVANI BULUNDU

Öte yandan, olay yeri ekipleri de kahvehane önünde ve çevresinde inceleme yaptı. Çalışmalar sonucu, 23 mermi kovanı bulundu. Polis, olay sonrası kaçan şüpheli M.A.'nın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Dakika | Buca'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Son Dakika | Buca'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Son Dakika | Buca'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | İzmir'de kahvehane önünde silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

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