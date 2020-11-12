Son dakika! Bu yıl ilk kez verilen "Anadolu Ödülleri"ni kazananlar törenle açıklandı

Gelen son dakika haberine göre Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından, Anadolu'nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkati çekmek amacıyla bu yıl ilki düzenlenen "Anadolu Ödülleri"nin sahipleri düzenlenen törenle açıklandı.

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından, Anadolu'nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkati çekmek amacıyla bu yıl ilki düzenlenen "Anadolu Ödülleri"nin sahipleri düzenlenen törenle açıklandı.

Yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle çevrim içi gerçekleştirilen ödül töreni, Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın YouTube kanalından canlı yayınlandı.

Törenin açılışında konuşan Baksı Kültür Sanat Vakfı ve Müzesi kurucusu sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Anadolu Ödülleri'nin kolektif katkıların bir projesi olduğunu söyledi.

"Anadolu'yu eski kültürel bereketine, enerjisine kavuşturacak bir yol açıldı"

Koçan, Anadolu Ödülleri'ne hazırlanırken ufuk açıcı bir süreç yaşadıklarını belirterek, "Gerek kurullarımız, gerek jürimiz ve katılımcılarımız açısından da böyle oldu. Katılımcılarımızın önerdikleri projelerin çeşitliliğinin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, bireyler, yerel yönetimler ve resmi devlet kuruluşları bize çok sayıda proje sundular. Bizi en çok sevindiren şey sadece çoğulcu katılım ve çeşitlilik değil, projelerin son derece ciddiye alınmış olmasıydı." dedi.

Katılımcı projelerde, Anadolu'nun sahip olduğu kültür birikimini bu çağa bağlayan müthiş bir gücün var olduğunu gördüklerine dikkati çeken Koçan, şöyle devam etti:

"Bu etkinliği bu düzeyde duyurabilmek, paylaşabilmek gelecekte bu ödüllerle ilgili daha umutlu olmamızı sağladı. Böylece Anadolu'yu eski kültürel bereketine, enerjisine ve eski çeşitliliğine kavuşturacak bir yolun açıldığını düşünüyorum. Görev alan arkadaşlarıma, katılımcılara, bireysel başvurulara herkese teşekkür ediyorum. Bütün bunlar yan yana gelince Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın kendi kültürel çeşitlilik zeminini oturduğu müzecilik anlayışının ötesine geçerek, daha toplumsal katılıma açık bir kültür hareketinin içinde olduğunu hissediyorum."

Ödüllerin seçici kurul başkanı Doğlan Hızlan da yayına bağlanarak yaptığı konuşmada, Anadolu Ödülleri'nin son derece önemli olduğunu altını çizerek, "Ben daima büyükşehirlerin dışında Anadolu'yu kavrayan ve kapsayan ödüllerle ilgilenirim. Bu ödüllerin bir başka işlevi de sessiz sedasız kendi köşelerinde çalışmalar yapanların daha çok kimseye ulaşması ve yaptıklarının ödüle değer görülmesini anlamalarıdır." diye konuştu.

Törenin açılışında, Anadolu Ödülleri'nin ana sponsorluğunu üstlenen Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı da bir konuşma yaptı.

Türkiye'nin 35 şehrinden toplam 133 proje yarıştı

Hızlan'ın yanı sıra Prof. Dr. Ali Akay, Prof. Dr. Esra Aliçavuşoğlu, Prof. Dr. Nurhan Atasoy, Nezih Başgelen, Levent Çalıkoğlu, Arhan Kayar, Doç. Dr. Ayşe H. Köksal, Bülent Ortaçgil, Prof. Dr. Süha Özkan, Faruk Pekin, Dr. Nusret Polat, Prof. Dr. Metin Sözen, Murat Tabanlıoğlu, Görgün Taner, Saffet Emre Tonguç, Prof ve Dr. Fikret K. Yegül'den oluşan seçici kurul, bu yıl etkinliğe başvuran projeleri değerlendirdi.

Yarışmanın ödül heykelini ise sanatçı Osman Dinç'in tasarladı.

Ödüller kapsamında "Müzecilik", "Süreli Etkinlikler", "Gösteri Sanatları", "Arkeoloji" ve "Restorasyon" dallarında Türkiye'nin 35 şehrinden toplam 133 proje yarıştı.

Toplam 13 projenin katıldığı "Arkeoloji" kategorisinde Sivas Kayalıpınar Kazısı, "Müzecilik" kategorisinde Eskişehir'deki Odun Pazarı Modern Müze'si, 21 başvuru alan "Gösteri Sanatları"nda da eşit oy alarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ve Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği ödül aldı.

"Restorasyon" kategorisinde de inşaat sırasında ortaya çıkan ve milattan önce 2. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen, aynı zamanda 13 ayrı medeniyetin izlerini taşıyan tek parça taban mozaiğini ortaya çıkarma ve koruma süreciyle ilgili The Museum Hotel Antakya ödüle değer görüldü.

48 proje ile yarışmanın en fazla başvuru alan "Süreli Etkinlikler" kategorisinde ise Çanakkale Bienali ödül aldı.

Anadolu Ödülleri'nin yanı sıra törende Baksı Kültür Sanat Vakfı'nın "Alana Katkı" ödülleri kapsamında ise arkeoloji dalında alana katkı ödülü Ege ve Pamukkale Üniversiteleri tarafından yürütülen Siirt Başur Höyük Kazısı'na verildi.

Restorasyon dalında alana katkı ödülüne de "Kültür Yolu Projesi" ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi layık görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı