Son dakika! Bu tesiste üretilen hiçbir şey boşa gitmiyor Son dakika habere göre Bu tesiste üretilen hiçbir şey boşa gitmiyor Elektrik üretiminde açığa çıkan sıcak suyun değerlendirildiği domates serasında yıllık 500 ton ürün üretimi gerçekleştiriyor Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan düzenli katı atık depolaması sahasında elde edilen elektrik üretimi...

Bu tesiste üretilen hiçbir şey boşa gitmiyor

Elektrik üretiminde açığa çıkan sıcak suyun değerlendirildiği domates serasında yıllık 500 ton ürün üretimi gerçekleştiriyor

KAYSERİ - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan düzenli katı atık depolaması sahasında elde edilen elektrik üretimi sırasında açığa çıkan sıcak suyun değerlendirildiği serada da yıllık 500 ton domates üretimi gerçekleştiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Düzenli Katı Atık Depolama Sahası bünyesindeki kompostlama tesisinde park ve bahçelerden budama yoluyla elde edilen atıklar gübreye dönüştürülüyor. Sahada ortaya çıkan metan gazı kurulu gücü 5.7 megavat olan enerji santralinde değerlendirilerek yıllık 38 milyon kw elektrik üretilirken, elektrik üretimi sırasında açığa çıkan sıcak suyun değerlendirildiği 10 bin metrekare kapalı alana kurulu serada da yıllık 500 ton domates üretimi gerçekleştiriliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Buket Ergin, "Burası çok kompleks bir tesis, sadece domates serası değil. Tesisimiz; katı atık depolama tesisidir. Burada düzenli depolama yapıyoruz. Burada düzenli olarak depoladığımız katı atıklardan da metan gazı üretimi yapıyoruz. 5.7 megavat kurulu gücünde bir üretim tesisimiz var. Buradaki gazlardan elektrik enerjisi üretiyoruz, 90 derecedeki soğutma suyunu da eşanjörler ile domates seramıza basıyoruz. Bu suyu da tesisimizi ısıtmak için kullanıyoruz. Şehrimize kazan kazan mantığı ile bir katma değer kazandırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ergin, "5.7 megavat kurulu gücü olan tesisimizin soğutma suyunu 90 derece olarak biz tesisimizin soğutma suyu olarak kullanıyoruz. Kayseri soğuk bir memleket. Burada 11 bin metrekare bir seramız var. burada topraksız tarım yapıyoruz. Yılda yaklaşık 500 ton da domates üretimi gerçekleştiriyoruz. İyi tarım uygulamalarımız var. Aynı zamanda burada biyolojik mücadele de bulunuyoruz. Tesiste kesinlikle hormon kullanmıyoruz. Döllemeyi de arılar vasıtası ile gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA