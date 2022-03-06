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Son dakika... Bu müsabakanın kazananı dostluk oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika... Bu müsabakanın kazananı dostluk oldu

Son dakika haber... Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün katılımıyla yapılan halı saha maçında kazanan dostluk oldu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün katılımıyla yapılan halı saha maçında kazanan dostluk oldu.

Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Gençlik Kolları ile halı sahada gerçekleşen dostluk maçında bir araya geldi. AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve gençlik kolları yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı müsabaka Yenikent Halı Saha Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Gençlerle halı saha maçı yapan Başkan Aygün, maçta yaşanan enstantaneleri ise sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. - KOCAELİ

Son dakika... Bu müsabakanın kazananı dostluk oldu

Son dakika... Bu müsabakanın kazananı dostluk oldu

Son dakika... Bu müsabakanın kazananı dostluk oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor

Zeki Aygün, Hisarcık, gençlik, Derince, Spor, Haberler

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