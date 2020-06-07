Son Dakika: Bu manzara yılda sadece 15 gün görülüyor
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Son Dakika: Bu manzara yılda sadece 15 gün görülüyor

Son dakika haberlerine göre Türkiye'nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit Çayının doğduğu yerlerden Sarıçiçek köyüne adını veren sarı çiçekler yılın bu mevsiminde sadece 15 gün boyunca açıyor.

Son Dakika: Bu manzara yılda sadece 15 gün görülüyor
07.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:41

Türkiye'nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit Çayının doğduğu yerlerden Sarıçiçek köyüne adını veren sarı çiçekler yılın bu mevsiminde sadece 15 gün boyunca açıyor.

Denizden 2 bin 80 metre yükseklikteki köyün yaylasından ve dağlarından akan suların oluşturduğu ve üzerinde 2 adet tarihi köprünün yer aldığı derenin meydana getirdiği vadide kilometrelerce uzunluktaki alanda yılın bu mevsiminde açan sarı çiçekler bölgeye eşsiz görüntü veriyor.

Yöre sakinlerinin "At ayağı" olarak adlandırdığı çiçekler derenin oluşturduğu minik mendereslerde vadi boyunca sadece yılın bu mevsiminde yoğun olarak açıyor. Çayırlarda açan bu çiçeklerin solmasının ardından farklı renkteki çiçeklerin de açtığı bölge fotoğrafçıların da ilgi odaklarından birisi oldu.

Gümüşhane'nin en kalabalık, tarım ve hayvancılığın en fazla yapıldığı köylerinden birisi olan Sarıçiçek köyünün muhtarı Salim Gündüz, eskiden "İşkilas" ve "Eskinos" olarak adlandırılan köylerinin yeni adının Sarıçiçek köyü olduğunu belirterek, "Sarıçiçek ismi verilmesinin nedeni de çayırlarımızda açan sarı çiçekler. Bizim 'at ayağı' diye tabir ettiğimiz çiçek bunlar. Bu mevsimde çayırlarımız sapsarı olur. Bunun 15 gün süresi var. Harşit çayının doğduğu yerlerden birisi olan yaylamıza kadar bu sarı çiçekler var. 8 kilometreden fazla bir alanı kaplıyor bu çiçekler" dedi.

Fotoğrafçıların uğrak yeri

Vadi boyunca bölgeyi altın rengine bürüyen manzarayı fotoğraflamak için köye giden fotoğraf sanatçısı ve eğitmeni Uğur Bulut ise "Sarıçiçek köyünde bu mevsimde köye adını veren sarı çiçekler açtığı ve bu dönemlerde gün batımında altın renginde güzel fotoğraflar verdiği için buraya geldik. Derin bir havzada kilometrelerce uzanan ve içinde de menderesler olan sarı çiçeklerle bezeli bir yer. Bu mevsimde altın sarısı renge büründü coğrafya. Vadi boyunca kilometrelerce uzunluktaki dere yatağının etrafı sarı çiçeklerle bezeli. Dereyi kıvrımlarıyla birlikte vadi boyunda izlemesi insanları etkiliyor" diye konuştu.

Gümüşhane'nin özellikle kent merkezinin dağlık olması nedeniyle insanların buraya karşı bir ön yargısı olduğunu kaydeden Bulut, "Ama Gümüşhane coğrafyası yılın her mevsiminde eşsiz manzaralar sunan sıradışı bir coğrafya. Bu noktada ön yargıları kırmak için çektiğimiz bu fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak insanların dikkatini Gümüşhane'ye çekiyor bir nebzede olsa ön yargılarını kırıyoruz" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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