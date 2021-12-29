Son dakika... Bu lokantada şehit ailelerine yemek ücretsiz

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de, şehit ailelerinden ücret almadan yemek ikram eden bir lokantanın yaptığı kampanya dikkat çekiyor.

Eskişehir'de bir sulu yemek lokantasının işletmecisi olan Arif Şenyüz, şehit aile ve çocuklarına destek olmak için onlardan ücret talep etmiyor. Lokantasının tabelasında "Şehit ailesi çocuklarına yemekler ücretsizdir, onların ücreti peşin ödenmiştir" ifadelerine yer veren Arif Şenyüz, yaptığı desteğin her zaman devam edeceğini belirtti.

"Biz Türk vatandaşı olarak her zaman askeriz"

Yaptığı açıklamada, "Ne yaparsak yapalım şehitlerin borcunu ödeyemeyiz" diyen Arif Şenyüz, "Televizyonlarda şehit ailelerinin hallerini görüyoruz, bir kısmı fakir. Yıkık dökük binalarda oturuyorlar. Haliyle onların çocukları da o şekilde çok fakir. Biz de Türk halkı olarak, özellikle yardım sever bir halk olarak elimizden gelen bütün desteği veriyoruz. Çünkü onlar olmasa, bizler buralarda ne rahat rahat iş yapabiliriz, ne çalışabiliriz, ne de huzurlu gezebiliriz. Bu onların hakkı" dedi.

"Emniyet güçleri ve öğrenciler için de kampanyalarımız var"

Desteklerinin sadece şehit aileleri ve çocukları için olmadığını belirten Şenyüz,

"Öğrenci dostu bir işletmeyiz. Elimizden gelen bütün güzellikleri fiyat bakımından, öğrencilere ve halkımıza yapıyoruz Öğrenci arkadaşlarımıza yine burada, Eskişehir'e geldikleri zaman, daha doğrusu pandemiden dolayı gittikleri zaman, herkes buranın köye döndüğünü gördü. Onlar içinde üniversitede yaptıkları etkinlikler için elimizden gelen bütün desteği sağlıyoruz. Sıfır karla sadece ürünün malzeme parasını alıyoruz. Elimizden geldiğince gençlerin, öğrencilerin yanındayız. Öğrenci dostu bir işletme burası. Polislerimize de, emniyet güçlerimize de yüzde 10 indirimimiz var. Şehit aileleri ve emniyet güçleri için yaptığımız kampanyalar bu işletmeyi açtığımız günden beri var. Kampanyaların hiçbir süresi yok, burası var olduğu sürece devam edecek" diyerek sözlerini bitirdi. - ESKİŞEHİR