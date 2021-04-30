Son Dakika | Bu hafta yatırım araçları performansı
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Son Dakika | Bu hafta yatırım araçları performansı

Son Dakika | Bu hafta yatırım araçları performansı
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,92 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,15, dolar/TL yüzde 0,86, avro/TL yüzde 0,68 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,92 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,15, dolar/TL yüzde 0,86, avro/TL yüzde 0,68 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.343,58, en yüksek 1.406,51 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,92 artarak 1.397,82 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,15 kayıpla 471,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,11 azalışla 3.129,00 liraya geriledi. Geçen hafta 773,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 765,00 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,86 değer kaybederek 8,3010 liraya, avro da yüzde 0,68 azalarak 10,0240 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,23 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,04 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,93 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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