Son dakika! Bu festival babalar ve çocuklar için
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Son dakika! Bu festival babalar ve çocuklar için

Son dakika! Bu festival babalar ve çocuklar için
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika gelişmesine göre Nevşehir Belediyesi tarafından 'Babalar Günü' dolayısıyla bu yıl ilk kez 'Babafest' adıyla bir festival düzenlenecek.

Nevşehir Belediyesi tarafından 'Babalar Günü' dolayısıyla bu yıl ilk kez 'Babafest' adıyla bir festival düzenlenecek. Festivalde çocuklar ve babalar birlikte etkinliklere ve yarışmalara katılarak, doyasıyla eğlenecek.

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bir festival düzenlenecek. 'Babafest' adıyla bu yıl ilk kez düzenlenen festival 19 Haziran Cumartesi günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi içerisinde bulunan 2 Nolu Çim Saha'da gerçekleştirilecek. Saat 15.00'da başlayacak olan festivalde babalar ve çocukları gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklere ve yarışmalara katılarak doyasıya eğlenecek.

Etkinlik sırasında Nevşehir Belediyesi tarafından çocuklara sürpriz hediyeler dağıtılarak ailelere çeşitli ikramlarda bulunulacak. Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirecek festival kapsamında düzenlenecek yarışmaya çocukları ile birlikte katılacak olan babalara madalya ve ödüller verilecek. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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