Son Dakika: Bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? 27 Kasım sokağa çıkma yasağı var mı?
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Son Dakika: Bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? 27 Kasım sokağa çıkma yasağı var mı?

27.11.2020 20:01 | Son Güncelleme: 27.11.2020 20:04
Son Dakika: Bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? 27 Kasım sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sebebiyle getirilen kısıtlamalar ne zaman başlayacak? Bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? 27 Kasım sokağa çıkma yasağı var mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman?

İki hafta geçerli sokağa çıkma yasağında, bu hafta sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Son Dakika: Bu akşam sokağa çıkma yasağı olacak mı? 27 Kasım sokağa çıkma yasağı var mı?

BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Geçen haftada olduğu gibi bu hafta sonu saat 10.00 ila 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni bir karar alınana kadar her hafta sonu bu uygulama devam edecek. Cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

Tüm kentlerimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), arasında çıkabilecekler.20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.

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