Son dakika! Brüksel'deki Uber sürücülerinden protesto

Brükselli Uber sürücüleri, şehrin taksi mevzuatının güncellenmemesi ve kendilerinin belirsizlik içinde bırakması nedeniyle protesto düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 200 Uber sürücüsü, Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya geldi.

Şehirde taksi mevzuatının güncellenmesinde gecikilmesi ve bu durumun da sürücüleri belirsizlik içinde bırakmasını protesto eden sürücüler, Kuzey Tren İstasyonu çevresindeki trafiği aksattı.

Göstericiler, araçlarını Brüksel-Başkent Bölgesi Hükümeti Başbakanı Rudi Vervoort'un ofisinin önüne kadar korna çalarak sürdü.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Uber sürücüsü Ömer Onat, "5 senedir Uber yapıyorum. Burada bir karışıklık var." diye konuştu.

Geçmişte Brüksel'de Flaman ve Valon lisansları konusunda bir karmaşa olduğunu anlatan Onat, "Şimdi bakanlığın tamamen aplikasyonlara karşı bir olumsuz çalışması olduğunu görüyoruz." dedi.

Onat, kendilerine lisans verilmesine rağmen kontrollerde ceza kesildiğine de dikkati çekti.

Belçika kanunlarına uygun biçimde çalışmak istediklerini belirten Onat, problemlerinin hızla giderilmesi çağrısında bulundu.

Uber Belçika da sürücülerini desteklemek için uygulamayı geçici olarak durdurdu.

Brüksel-Başkent Bölgesi Hükümeti Başbakanı Vervoort, martta şehrin taksi mevzuatının güncellendiğini ve reformun yaz sonuna kadar yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. Ancak yeni mevzuat halen açıklanmadı.

Brüksel'de 1. 200 taksi ve bir o kadar Uber faaliyet gösteriyor.

Uber, genellikle taksilerden daha uygun fiyatla ulaşım imkanı sağlıyor.