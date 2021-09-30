Son dakika! Brüksel'deki Uber sürücülerinden protesto - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Brüksel'deki Uber sürücülerinden protesto

AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi
Son dakika! Brüksel'deki Uber sürücülerinden protesto

Edinilen son dakika gelişmesine göre Brükselli Uber sürücüleri, şehrin taksi mevzuatının güncellenmemesi ve kendilerinin belirsizlik içinde bırakması nedeniyle protesto düzenledi.

Brükselli Uber sürücüleri, şehrin taksi mevzuatının güncellenmemesi ve kendilerinin belirsizlik içinde bırakması nedeniyle protesto düzenledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 200 Uber sürücüsü, Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya geldi.

Şehirde taksi mevzuatının güncellenmesinde gecikilmesi ve bu durumun da sürücüleri belirsizlik içinde bırakmasını protesto eden sürücüler, Kuzey Tren İstasyonu çevresindeki trafiği aksattı.

Göstericiler, araçlarını Brüksel-Başkent Bölgesi Hükümeti Başbakanı Rudi Vervoort'un ofisinin önüne kadar korna çalarak sürdü.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Uber sürücüsü Ömer Onat, "5 senedir Uber yapıyorum. Burada bir karışıklık var." diye konuştu.

Geçmişte Brüksel'de Flaman ve Valon lisansları konusunda bir karmaşa olduğunu anlatan Onat, "Şimdi bakanlığın tamamen aplikasyonlara karşı bir olumsuz çalışması olduğunu görüyoruz." dedi.

Onat, kendilerine lisans verilmesine rağmen kontrollerde ceza kesildiğine de dikkati çekti.

Belçika kanunlarına uygun biçimde çalışmak istediklerini belirten Onat, problemlerinin hızla giderilmesi çağrısında bulundu.

Uber Belçika da sürücülerini desteklemek için uygulamayı geçici olarak durdurdu.

Brüksel-Başkent Bölgesi Hükümeti Başbakanı Vervoort, martta şehrin taksi mevzuatının güncellendiğini ve reformun yaz sonuna kadar yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. Ancak yeni mevzuat halen açıklanmadı.

Brüksel'de 1. 200 taksi ve bir o kadar Uber faaliyet gösteriyor.

Uber, genellikle taksilerden daha uygun fiyatla ulaşım imkanı sağlıyor.

Son dakika! Brüksel'deki Uber sürücülerinden protesto

Son dakika! Brüksel'deki Uber sürücülerinden protesto

Son dakika! Brüksel'deki Uber sürücülerinden protesto

Son dakika! Brüksel'deki Uber sürücülerinden protesto

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mehmet Nuri Donald Trump Meral Akşener
Magazin Acun Ilıcalı Bülent Ersoy
Spor Sergen Yalçın Muslera Salih Uçan Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Hulusi Akar Hakan Binbaşgil Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! Brüksel'deki Uber sürücülerinden protesto - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 13:36:32. #1.12#