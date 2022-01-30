Son dakika! Brüksel'de hükümet karşıtı protesto yürüyüşü düzenlendi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 1600 kişi, hükümet karşıtı protesto yürüyüşü düzenledi.

Kuzey Tren İstasyonu'nda buluşan 1600 kişi, "özgürlük" ve "birlik" sloganları atarak, kentin simgesi Atomium'a doğru yürüdü.

Göstericiler, protestoyu, önceki daha geniş katılımlı ve Kovid-19 tedbirlerini hedef alan yürüyüşlerdeki taleplere karşılık vermediği için hükümetin değişmesi amacıyla düzenlediklerini bildirdi.

Polis, 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Geçen pazar da Belçikalıların yanı sıra Fransa, Hollanda, Almanya ve İtalya'dan gelen 50 binden fazla kişinin Avrupa Birliği kurumları yakınında düzenlediği protestoda, polisle çıkan arbedede 3 polis ile 12 gösterici yaralanmış, 230 kişi de gözaltına alınmıştı.

Brüksel'de 21 Kasım'da 35 bin, 5 Aralık'ta 8 bin, 19 Aralık'ta yine binlerce kişinin katılımıyla sağlık tedbirleri protesto edilmiş, polisle göstericiler arasında çatışma çıkmıştı.