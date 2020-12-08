Son dakika... Brüksel'de çiftçiler gösteri yaptı
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Son dakika... Brüksel'de çiftçiler gösteri yaptı

08.12.2020 15:16 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:22

Son dakika gündem haberi: Göstericilerin meydana bot bırakması Meydana bırakılan botlardan detaylar İnek heykeli Pankart tutan protestocu Ayyakabılardan detaylar Protestodan detaylar Brüksel'de çiftçiler gösteri yaptıBelçika'nın başkenti Brüksel'de Schuman Meydanı'nda toplanan bir grup çiftçi, Avrupa Birliği'nin...

Göstericilerin meydana bot bırakması

Meydana bırakılan botlardan detaylar

İnek heykeli

Pankart tutan protestocu

Ayyakabılardan detaylar

Protestodan detaylar Brüksel'de çiftçiler gösteri yaptı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Schuman Meydanı'nda toplanan bir grup çiftçi, Avrupa Birliği'nin tarım, ticaret ve çevre politikaları arasındaki tutarsızlığını kınamak için gösteri yaptı. Göstericiler, meydana kayıp çiftçilerin adına yüzlerce bot ayakkabı bıraktılar.

Son dakika... Brüksel'de çiftçiler gösteri yaptı
Son dakika... Brüksel'de çiftçiler gösteri yaptı
Son dakika... Brüksel'de çiftçiler gösteri yaptı
Son dakika... Brüksel'de çiftçiler gösteri yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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