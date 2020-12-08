Son dakika... Brüksel'de çiftçiler gösteri yaptı
Son dakika gündem haberi: Göstericilerin meydana bot bırakması Meydana bırakılan botlardan detaylar İnek heykeli Pankart tutan protestocu Ayyakabılardan detaylar Protestodan detaylar Brüksel'de çiftçiler gösteri yaptıBelçika'nın başkenti Brüksel'de Schuman Meydanı'nda toplanan bir grup çiftçi, Avrupa Birliği'nin...
Göstericilerin meydana bot bırakması
Meydana bırakılan botlardan detaylar
İnek heykeli
Pankart tutan protestocu
Ayyakabılardan detaylar
Protestodan detaylar Brüksel'de çiftçiler gösteri yaptı
Belçika'nın başkenti Brüksel'de Schuman Meydanı'nda toplanan bir grup çiftçi, Avrupa Birliği'nin tarım, ticaret ve çevre politikaları arasındaki tutarsızlığını kınamak için gösteri yaptı. Göstericiler, meydana kayıp çiftçilerin adına yüzlerce bot ayakkabı bıraktılar.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir