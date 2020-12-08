Son dakika... Brüksel'de çiftçiler gösteri yaptı

Göstericilerin meydana bot bırakması

Meydana bırakılan botlardan detaylar

İnek heykeli

Pankart tutan protestocu

Ayyakabılardan detaylar

Protestodan detaylar Brüksel'de çiftçiler gösteri yaptı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Schuman Meydanı'nda toplanan bir grup çiftçi, Avrupa Birliği'nin tarım, ticaret ve çevre politikaları arasındaki tutarsızlığını kınamak için gösteri yaptı. Göstericiler, meydana kayıp çiftçilerin adına yüzlerce bot ayakkabı bıraktılar.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir