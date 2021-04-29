Son dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya parlamentodan 'koronavirüs' soruşturması
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Son dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya parlamentodan 'koronavirüs' soruşturması

Son dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'ya parlamentodan 'koronavirüs' soruşturması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika haberleri: Brezilya Parlamentosu, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun koronavirüs salgınıyla mücadeleyi yönetimindeki eksiklikleri ve yetersizlikleri incelemek üzere soruşturma başlattı.

Brezilya Parlamentosu, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun koronavirüs salgınıyla mücadeleyi yönetimindeki eksiklikleri ve yetersizlikleri incelemek üzere soruşturma başlattı.

Koronavirüs salgınının en sert vurduğu ülkelerden biri olan Brezilya'da parlamento, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun koronavirüs salgınıyla mücadeleyi yönetimindeki eksiklikleri ve yetersizlikleri incelemek üzere soruşturma başlattı. Soruşturmayı, Bolsonaro'ya muhalif olarak bilinen 11 senatörün yürüteceği ifade edildi. Ülkedeki birçok eleştirmen ve yetkili, Bolsonaro'nun salgın sürecini iyi yönetemediğini, bazı söylemlerinin ve aldığı kararların 'suç teşkil' ettiğini savunuyor.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI AÇIKLANDIBolsonaro'ya muhalif kesimlerin 'Ölüm Komitesi' olarak adlandırdığı soruşturmanın detayları da paylaşıldı. Soruşturma kapsamında, hükümetin neden hidroksiklorokin gibi etkisiz tedavileri teşvik ettiği, salgın sürecinde neden 3 sağlık bakanının görevden alındığı ve Ocak ayında Amazonlar'da sağlık sisteminin çökmesiyle, oksijensiz kalan hastaların hayatını kaybetmesine yönelik maddelerin inceleneceği belirtildi. Öte yandan, soruşturmayla birlikte Bolsonaro'nun bir sonraki seçimde tekrar devlet başkanı olma olasılığının düşeceğine inanılıyor."AĞLANIP SIZLANMAYI BIRAKIN" DEMİŞTİBrezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, Mart ayında yaptığı açıklamalarda, birçok yetkili tarafından sosyal medyada eleştirilmişti. Bolsonaro, "Koronavirüs konusunda ağlamayı bırakın. Bu konuda daha ne kadar sızlanacaksınız? Daha ne kadar daha evde kalacak ve her şeyi kapatacaksınız?" demişti. Bolsonaro, ülkesinde kendisine karşı bir savaş başlatıldığını ifade ederek, "Burada başkana karşı bir savaş başlatıldı. Sanki ölümler sadece koronavirüs yüzünden oluyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bolsonaro'nun bu açıklamalarının ardından Sao Paulo Valisi Joao Doria, "Problemlerle nasıl yüzleşeceğiz, her gün insanları ölürken izleyerek mi? Brezilya sağlık sistemi çökmek üzere. Ne yazık ki Brezilya şu anda iki virüsle savaşıyor; Koronavirüs ve Bolsonaro virüs" diyerek tepki göstermişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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