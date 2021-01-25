Son dakika: Brezilya'da yolcu otobüsü devrildi: 21 ölü
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Son dakika: Brezilya'da yolcu otobüsü devrildi: 21 ölü

25.01.2021 20:55 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:58
Son dakika: Brezilya'da yolcu otobüsü devrildi: 21 ölü

Son dakika haberleri... BUENOS Brezilya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

BUENOS Brezilya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

Brezilya'da yayın yapan G1'deki habere göre, ülkenin kuzeyindeki Para eyaletinden güneyindeki Santa Catarina eyaletine giden yolcu otobüsü, Guaratuba bölgesinde yoldan çıktı.

Polis, 2 sürücü ve 54 yolcunun bulunduğu otobüsün devrildiğini belirterek, kazada 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 7'sinin durumu ağır 33 kişinin yaralandığını ifade etti.

İtfaiye Şefi Icaro Grenert de kazanın nedenini araştırdıklarını söyledi.

Çok sayıda helikopter, ambulans ve itfaiye ekibinin görev aldığı kurtarma çalışmalarında yaralılar Garuva'ya sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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