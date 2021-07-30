Son dakika... Brezilya'da ulusal film enstitüsünün deposunda büyük yangın
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Son dakika... Brezilya'da ulusal film enstitüsünün deposunda büyük yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: - Brezilya'da ulusal film enstitüsünün deposunda büyük yangın Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunan ve federal hükümete ait ulusal film enstitüsünün (Cinemateca) deposu alev alev yandı.

- Brezilya'da ulusal film enstitüsünün deposunda büyük yangın

SAO PAULO - Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunan ve federal hükümete ait ulusal film enstitüsünün (Cinemateca) deposu alev alev yandı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Güney Amerika'nın en büyük film koleksiyonuna ev sahipliği yapan ve federal hükümete ait olan ulusal film enstitüsünün deposunda gece saatlerinde yangın çıktı. Film, sinema belgesi ve antika projektörlerin saklandığı deponun önemli bir bölümü alevlere teslim oldu. Yangına 15 itfaiye aracı ve 50 itfaiyeci ile müdahale edilirken, depodaki zarara ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl aynı depoyu vuran sel suları, koleksiyonun bir kısmına zarar vermişti.

Son dakika... Brezilya'da ulusal film enstitüsünün deposunda büyük yangın
Son dakika... Brezilya'da ulusal film enstitüsünün deposunda büyük yangın
Son dakika... Brezilya'da ulusal film enstitüsünün deposunda büyük yangın
Son dakika... Brezilya'da ulusal film enstitüsünün deposunda büyük yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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