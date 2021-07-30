Brezilya'da ulusal film enstitüsünün deposunda büyük yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Brezilya'da ulusal film enstitüsünün deposunda büyük yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunan ve federal hükümete ait ulusal film enstitüsünün (Cinemateca) deposu alev alev yandı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde bulunan ve federal hükümete ait ulusal film enstitüsünün (Cinemateca) deposu alev alev yandı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde Güney Amerika'nın en büyük film koleksiyonuna ev sahipliği yapan ve federal hükümete ait olan ulusal film enstitüsünün deposunda gece saatlerinde yangın çıktı. Film, sinema belgesi ve antika projektörlerin saklandığı deponun önemli bir bölümü alevlere teslim oldu. Yangına 15 itfaiye aracı ve 50 itfaiyeci ile müdahale edilirken, depodaki zarara ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl aynı depoyu vuran sel suları, koleksiyonun bir kısmına zarar vermişti.

(İHA)

Brezilya'da ulusal film enstitüsünün deposunda büyük yangın
Brezilya'da ulusal film enstitüsünün deposunda büyük yangın
Brezilya'da ulusal film enstitüsünün deposunda büyük yangın
Brezilya'da ulusal film enstitüsünün deposunda büyük yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Envanterimizde yangın söndürme uçağımız yok
Son dakika haberleri! Bakanlar, orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
Son dakika haberleri! Bakanlar, orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu: (1)
Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 'Toplamda 2 bin 300 yapının (Antalya'daki) bu yangın sebebiyle etkilendiğini düşünüyoruz.
Son dakika gündem: Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Toplamda 2 bin 300 yapının (Antalya'daki) bu yangın sebebiyle etkilendiğini düşünüyoruz.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ece Erken Aleyna Tilki Acun Ilıcalı
Spor Eda Erdem Mesut Özil Roger Schmidt Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Brezilya'da ulusal film enstitüsünün deposunda büyük yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.07.2021 12:04:13. #1.13#

title